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Лещенко рассказал о госпитализации Добрынина

Певец Лещенко заявил, что композитор Добрынин находится в больнице

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НТВ/YouTube

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин госпитализирован. Об этом сообщил в беседе с агентством «Москва» народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

«Он находится в медучреждении. Им занимаются врачи», — сказал Лещенко.

Подробностями о состоянии Добрынина Лещенко делиться отказался.

При этом эстрадный певец, заслуженный артист России Алексей Глызин признал, что Добрынин болеет уже давно — год или полтора назад, когда коллеги виделись, композитор уже чувствовал себя плохо.

«Но ничего конкретного сказать, к сожалению, не могу. Он действительно давно болеет и не выступает», — заключил Глызин.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Накануне издание Life сообщило, что 78-летнего Вячеслава Добрынина доставили в больницу с подозрением на инсульт. Артист якобы находится в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов.

Позднее директор артиста Сергей Карпов сообщил, что не знает о госпитализации. Он подчеркнул, что ему не поступали подобные сообщения от композитора.

Весной Добрынин признавался, что плохо себя чувствует, однако не считает себя инвалидом и не нуждается в сострадании и бесплатных лекарствах от государства.

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