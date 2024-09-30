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Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Дипломат и певец Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении взаимодействия России и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Полад Бюльбюль оглы 23 сентября был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России. Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Более 18 лет дипломат и певец был послом в России. 18 августа он завершил дипмиссию в Москве. Дипломат рассказывал, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Перед тем, как завершить дипмиссию, Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, выстроилась большая очередь стран, желающих присоединиться к организации.

Ранее стало известно о сдвиге во внешней политике Азербайджана после визита Путина.

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