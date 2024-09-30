Вера Брежнева отменила тур

Певица Вера Брежнева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отменила тур по вине организаторов.

Гастроли должны были начаться в ноябре. По словам Брежневой, в процессе подготовки к концертам оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. Артистка планирует новый тур на весну 2025 года.

Все купленные билеты подлежат полному возврату по месту приобретения. Брежнева уточнила, что больше не будет сотрудничать с данными организаторами.

«Я тоже очень расстроена, но верю, что наша встреча все равно состоится (пусть и позднее), а мы еще больше соскучимся друг по другу. Предлагаю весь ваш пыл и жар сохранить до весны», — поделилась исполнительница.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее Кушанашвили призвал Брежневу не уподобляться Водонаевой и Бородиной.