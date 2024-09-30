Солистка группы «Тутси» вспомнила, как экстренно худела на гастролях «Фабрики звезд»

Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская рассказала в беседе с lady.mail.ru, что ей приходилось экстренно худеть на гастролях «Фабрики звезд».

Ярославская назвала кефирную диету своей экстренной. Артистка поспорила с Софьей Кузьминой, кто больше сбросит вес во время гастролей. На протяжении пяти дней певица пила только кефир. В итоге она похудела на шесть килограмм.

Ярославская отметила, что также может придерживаться яичной диеты. По словам певицы, на таком питании не обязательно есть только яйца.

«По утрам обязательно нужно съедать два яйца, половинку апельсина, выпивать кофе, а на обед и ужин каждый день готовить отварное мясо или рыбу», — поделилась исполнительница.

В апреле Ирина Ортман рассказала, что участницы «Тутси» решили воссоединиться, так как соскучились друг по другу. Певицы записали песню, которая понравилась фанатам, что стало для них мотивацией снова начать давать концерты. Затем артистки встретились с продюсером Виктором Дробышем, который предложил им снова выступать вместе.

Ранее солистки «Тутси» раскрыли отношения с участниками «Фабрики звезд-3».