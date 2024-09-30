Клава Кока искупалась в помоях в экстремальном шоу: «Получила мини-травму»

Певица Клава Кока призналась в Telegram-канале, что получила «мини-травму» в шоу «Звезды в джунглях».

«Ехала я туда с уверенностью, что на площадке медики и группа понимает, что делает с нами, в итоге ответ команды: «Никто ни от чего не застрахован, потому что мы в джунглях». Спасибо», — рассказала артистка.

Кока призналась, что за время проекта спала на кровати с червяками, испытывала постоянное чувство голода, а также проходила «трешовые» испытания. Из таких состязаний она выделила поедание тараканов и купание в помоях.

Кока призналась, что поучаствовала в проекте ради ярких эмоций и преодолений собственных страхов. По словам исполнительницы, она шла в шоу с позитивным настроем. Однако артистку удивило, как некоторые участники «быстро заигрывались».

«Вот мы в цивилизованном мире, а вот уже через два дня тебя начинают склонять к каким-то коалициям, сговорам и сплетням… Некоторые участники на глазах становились другими людьми (а может, это и есть их суть)», — поделилась певица.

Ранее Бьянка захотела подать в суд после просьб признать ее иноагентом.