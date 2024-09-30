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Члена группы BTS оштрафовали за пьяную езду на самокате

Yonhap: певца Suga из BTS оштрафовали на $ 11,4 тыс. за пьяную езду на самокате

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Jae C. Hong/AP

Южнокорейский суд оштрафовал участника k-pop группы BTS Мин Юн Ги, известного как Suga, на 15 млн вон (около $11,4 тыс.) за пьяную езду на электросамокате. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным корреспондентов, 10 сентября прокуратура предъявила артисту обвинения в порядке ускоренного судопроизводства, которое обычно применяют в случае проступков, когда суду направляют ходатайство наложить штраф. У артиста теперь есть неделя, чтобы обжаловать приговор.

7 августа полиция задержала Шугу, который упал с электроскутера. В качестве наказания его лишили водительских прав и оштрафовали. Впоследствии Шуга и его агентство HYBE принесли извинения фанатам. По словам музыканта, он не знал, что садиться пьяным на электроскутер запрещено законом. В результате его действий никто не пострадал.

В пресс-службе правоохранительных органов заявили, что проблема заключается в размерах самоката. По корейским законам к самокатам относятся средства передвижения легче 30 килограммов, которые движутся со скоростью менее 25 километров в час. Однако транспорт артиста может превышать эту норму, и тогда наказание будет соответствовать автомобильному.

Ранее популярного стендапера арестовали по делу о возбуждении ненависти.

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