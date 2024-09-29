Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-участница «Дома-2» сообщила об изнасиловании на вечеринке

«МК»: экс-участница «Дома-2» Сигаева обратилась в полицию из-за изнасилования

close
ТНТ

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Мария Сигаева написала заявление в полицию, обвинив бизнесмена Павла Геша в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 25-летняя блогерша была на вечеринке в апартаментах «Москвы-Сити» по приглашению Геша. С мужчиной девушка знакома, так как бизнесмен был женат на другой участнице «Дома-2» Клавдии Безверховой, с которой Сигаева дружила на проекте.

На мероприятии, которое прошло 23 сентября, мужчина, заявила Сигаева, изнасиловал ее и ударил кулаком по лицу. В результате удара у блогерши выпал один из виниров.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что не сразу обратилась в полицию, поскольку ее отговорил бизнесмен. Девушка встретилась с ним спустя два дня после инцидента, во время беседы Геш также предлагал ей 20 тыс. рублей, но она отказалась. При этом впоследствии мужчина перевел блогерше 350 тыс. рублей на банковскую карту.

28 сентября Сигаева решила обратиться в полицию. Сейчас проводится проверка инцидента.

Ранее звезда «Ван Хельсинга» обвинила массажиста в сексуальном насилии во время сеанса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами