Экс-участница «Дома-2» сообщила об изнасиловании на вечеринке

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Мария Сигаева написала заявление в полицию, обвинив бизнесмена Павла Геша в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 25-летняя блогерша была на вечеринке в апартаментах «Москвы-Сити» по приглашению Геша. С мужчиной девушка знакома, так как бизнесмен был женат на другой участнице «Дома-2» Клавдии Безверховой, с которой Сигаева дружила на проекте.

На мероприятии, которое прошло 23 сентября, мужчина, заявила Сигаева, изнасиловал ее и ударил кулаком по лицу. В результате удара у блогерши выпал один из виниров.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что не сразу обратилась в полицию, поскольку ее отговорил бизнесмен. Девушка встретилась с ним спустя два дня после инцидента, во время беседы Геш также предлагал ей 20 тыс. рублей, но она отказалась. При этом впоследствии мужчина перевел блогерше 350 тыс. рублей на банковскую карту.

28 сентября Сигаева решила обратиться в полицию. Сейчас проводится проверка инцидента.

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