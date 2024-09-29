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Стали известны подробности лечения больного раком Кушанашвили

Шоумен Кушанашвили заявил, что приехал домой на день перед очередной операцией

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили сообщил в Telegram-канале, что сейчас находится дома перед операцией, которую ему планируют сделать в конце сентября — начале октября.

«После длительных уговоров меня отпустили домой на один день перед операцией. Относительно самой операции никто прогнозы не делает, потому что это последнее дело», — заявил журналист.

Также Кушанашвили объяснил, что продолжает «дурачиться», несмотря на страшный диагноз, потому что он «так устроен». Шоумен не видит смысла рассказывать, как ему тяжело после 28-й процедуры. Телеведущий назвал себя «самым мужественным стариканом на Земле».

«Думаете, колоноскопия так проста? Тяжела и неприятна. Но я, зная, что на другом конце света эта будет смотреть Валера Меладзе, не могу позволить себе нюни», — подчеркнул он.

Шоумена госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль в брюшной полости. 26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии.

16 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что операция по удалению раковой опухоли пройдет у Кушанашвили в начале октября. При этом сам телеведущий рассказывал, что «финальную» операцию ему собираются сделать в конце сентября.

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