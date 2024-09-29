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Орнелла Мути посетила международный кинофестиваль «КиноБраво» в Сочи

Актриса Орнелла Мути заявила, что Сочи напоминает ей Италию

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Александр Рюмин/ТАСС

Итальянская актриса Орнелла Мути на международном кинофестивале «КиноБраво» призналась, что часто приезжает в Россию, поскольку любит страну и отечественных зрителей. Ее слова передает Voice.

Также знаменитость поделилась своими впечатлениями от российского курорта Сочи, в котором проходило мероприятие. «Море вообще замечательное. Напоминает мне Италию», — заявила она.

На красную дорожку Мути надела платье от российского дизайнера Solangel. Знаменитость красовалась в зеленом платье в пол, расшитом пайетками. Наряд со смелой зоной декольте подчеркнул стройную фигуру звезды.

Кроме того, в беседе с журналистами актриса призналась, что ей нелегко сохранять стройность. Она подчеркнула, что находится «в постоянной борьбе» за красивое тело.

В начале сентября сообщалось, что Орнелла Мути поцеловала петербургского охранника за то, что он донес ее до автомобиля на руках. Также Telegram-канал Mash публиковал кадры, на которых видно, как актрису несет до машины охранник из-за сильного дождя в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что певица Лана Дель Рей отказалась от дорогих свадебных платьев в пользу винтажного.

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