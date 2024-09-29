Татьяна Васильева за день пережила аварию и потоп в квартире

В московской квартире народной артистки России Татьяны Васильевой случился потоп. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Потоп произошел из-за прорыва трубы с горячей водой. Сын актрисы Филипп подчеркнул, что «затопило совершенно все», в том числе и дорогие картины знаменитости, ее сценические костюмы и прочее. «Я такого не видел», — отметил наследник.

Сын артистки признался, что сегодня их семья переживает «сумасшедший день», поскольку Васильева также попала в ДТП. Она ехала на спектакль, когда водитель ее такси въехал в другую машину. В результате артистка ушиблась, у нее «что-то с рукой».

Недавно Васильева рассказывала на шоу «Звезды сошлись», что сломала две кровати во время съемок постельной сцены с Александром Абдуловым. Они играли пару в израильском фильме «Кофе с лимоном». По сценарию героиня актрисы должна была с разбега прыгнуть на персонажа Александра.

«Я побежала, а тогда я была крупнее, чем сейчас. Я побежала, прыгнула на него. Ломается кровать под нами полностью, а по сценарию этого не было. Режиссер говорит: «Не прекращаем, продолжаем, переползайте на ту кровать». И я прыгаю туда, она тоже ломается. Режиссер все это оставил», — поделилась актриса.

Ранее актриса Елена Проклова заявила, что избавляется от стресса с помощью анатомии.