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Боня резко ответила на слухи о постановочном восхождении на Гималаи

Блогерша Боня призвала обвиняющих ее в постановочном восхождении оставаться мужиками

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и блогерша Виктория Боня ответила на слухи о якобы постановочном восхождении на гору Манаслу в Гималаях — ее первый восьмитысячник. К хейтерам она обратилась у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Некоторые комментаторы посмеялись над ее восхождением и назвали его инсценировкой для людей, никогда не занимавшихся высотным альпинизмом. Кроме того, комментаторы-мужчины указали на то, что каждый шаг Бони контролировали сопровождающие-шерпы и гиды.

По словам Бони, ее маршруты — это не туристические тропы, и иногда там не выживают и шерпы.

«Мужчины, вы хоть в комментариях оставайтесь мужиками. Неловко за вас… Только чувак с перепелиными яйцами может оставлять девушке такой комментарий. И на гору меня носят, и за меня идут, и на вертолете меня закидывают», — негодует Боня.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда.

В июне Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

Ранее Боня рассказала о головной боли при восхождении в гору.

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