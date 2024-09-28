«Батюшки из квадроберов»: в православной церкви вступились за новую субкультуру

Белорусский священник Сергий Лепин вступился за новую субкультуру — квадробинг. Представителя Белорусской православной церкви цитирует mk.ru.

Он напомнил про представителей других субкультур и движений, которые после стали священниками — комсомольцев, хиппи, панков, металлистов.

«Но и к этому привыкли. А сегодня… никто уже не удивляется даже священникам-байкерам», — рассуждает он.

Лепин попросил помнить, что среди сегодняшних хоббихорсеров и квадроберов могут быть будущие служители церкви.

«Знайте, дорогие мои, что где-то нынче подрастают на лужайках будущие батюшки и матушки из квадроберов и хоббихорсингш. В этом — я подозреваю — и заключается дивный Божий Промысел как об этих чудаковатых субкультурах, так и о Церкви», — написал он в соцсетях.

Священник также предложил создать в БПЦ синодальный отдел по взаимодействию с квадроберами, если отдел по работе с казачеством существует, а квадроберов, по мнению Лепина, больше, чем казаков.

Любители квадробики — это обычно дети предподросткового возраста, которые копируют повадки зверей и носят самодельные маски и хвосты. Хоббихорсинг — езда на игрушечных лошадках на палках.

Накануне стало известно, что каждый второй россиянин знает про квадробинг и считает его опасным для детской психики.

Психологи считают, что субкультура квадроберов не представляет серьезной опасности для психического здоровья подростков.