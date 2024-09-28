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Адвокат Пи Дидди заявил, что рэпер не признает свою вину

Адвокат Пи Дидди заявил, что рэпер не собирается признавать свою вину

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Imagespace/Global Look Press

Адвокат Пи Дидди Марк Агнифило заявил, что рэпер не намерен признавать свою вину. Об этом сообщает TMZ.

По словам Агнифило, Пи Дидди будет бороться за это дело не только ради себя, но и ради других, оказавшихся в аналогичном положении. Как отметил адвокат, его клиент заявляет о своей невиновности. Он не собирается признавать вину, даже если прокуратура предложит такой вариант.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди (Шон Комбс – настоящее имя) в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин.

Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

Ранее стало известно, что Пи Дидди боится, что его отравят в тюрьме.

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