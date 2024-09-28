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Хилькевич пожаловалась на проблемы с грудным вскармливанием: «Постигается кровью»

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что у нее лактостаз

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Личный архив Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич призналась в Telegram-канале, что у нее появились трудности при грудном вскармливании.

Хилькевич пожаловалась на лактостаз. Это застой молока в выводных протоках молочной железы кормящей женщины. Артистка назвала грудное вскармливание искусством (ГВ), которое постигается у нее кровью. Она сообщила об ухудшении здоровья – высокой температуре и жутких болях.

«Я в прошлый раз с Машей поэтому и закончила ГВ в 1,5 месяца. Но в этот раз меня настиг лактостаз немного раньше, малютке 11 дней сегодня! Но я борюсь, держусь, терплю, плачу по ночам, кормлю и сцеживаюсь», – рассказала актриса.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. Известно, что за два дня до родов беременная Хилькевич станцевала тверк.

Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Ранее Хилькевич показала живот на 4-й день после родов.

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