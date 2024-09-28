Стало известно об убытках компании внука Пугачевой

Рекламное агентство внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова терпит убыток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, за 2023 год компания Байсарова ушла в убыток в 2,2 миллиона рублей. Агентство открылось в 2021 году. Внук Пугачевой устраивал мероприятия в Лондоне и Москве. За это время фирма так и не принесла прибыли, отмечает Mash.

В октябре 2022 года Байсаров опроверг слухи об эмиграции, опубликовав новые кадры из Москвы.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист отметил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена — Алла Пугачева — после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

Ранее депутат Госдумы призвал выгнать Пугачеву и Орбакайте из России.