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Уехавший из России комик пожаловался на минусы Испании

Комик Денис Чужой назвал жару и возможность быть ограбленным минусами Испании

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Денис Чужой/YouTube

Стендап-комик Денис Чужой признался в YouTube-шоу «Петя любит выпить», что заметил все минусы жизни в Испании после переезда в Барселону.

Чужой назвал жару, запахи и возможность быть ограбленным минусами Испании. Артист признался, что в Барселоне большая проблема с карманниками. Ведущий шоу Петя Плосков подтвердил это. Он рассказал, что не раз видел, как на улицах Барселоны у людей воровали телефоны.

«Тут еще девушки, когда садятся за стол в кафешке, они просовывают ногу в сумку, чтобы невозможно было вырвать. И ты видишь иногда, что сидят четыре девушки и четыре ноги в сумках», — рассказал артист.

В 2023 году Чужой переехал в Германию. Он проживал в Берлине вместе с супругой и своими собаками. В сентябре 2024-го комик сообщил о переезде в Барселону. Юморист объяснил, что не хочет интегрироваться в эту среду и перенимать способ мышления немцев.

Чужой также рассказал, что пока не готов переезжать в США, несмотря на наличие визы талантов.

По словам Чужого, ему не нравится «битва стариков», происходящая в политике США, а его жену пугают цены страховок. Комик рассказал, что решил пожить неделю в Нью-Йорке после гастрольных туров. Как отметил юморист, в какой-то момент у него спало «туристическое очарование», и он обратил внимание на минусы города.

Ранее комик Дмитрий Гаврилов вышел из спецприемника после ареста.

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