Боня о восхождении в гору: «Чем выше поднимаешься, тем старше выглядишь»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала лицо во время восхождения в гору.

«Чем выше, ребят, поднимаешься, тем старше выглядишь. Но я не переживаю, потому что это все проходит», — поделилась телеведущая.

Боня опубликовала фото без фильтров, на которой продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук. Блогерша пожаловалась на головную боль, уточнив, что это нормальное состояние организма во время подобного похода.

«Спала так себе, средненько. Потому что некоторые ребята вообще не спали. Но по сравнению с тем, как может быть плохо, я знаю, спала я средненько. Не так уж совсем плохо. По ночам я ела шоколадки, потому что каждый час я просыпалась попить», — поделилась телеведущая.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда.

В июне Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

Ранее Боню обвинили в постановочном восхождении на гору.