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Кинопарк «Москино» пригласил москвичей на экскурсии

Кинопарк «Москино» подготовил 12 ознакомительных прогулок

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Е.Самарина/Mos.ru

Москвичи и гости столицы в ближайшие выходные смогут посетить 12 ознакомительных прогулок на территории кинопарка «Москино», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках экскурсий посетители смогут увидеть, где снимали различные фильмы и сериалы, среди которых «Постучись в мою дверь в Москве», «Враг у ворот» и другие.

В субботу, 28 сентября, пройдет предпремьерный показ фильма «Особенности национальной больницы», а 29 сентября покажут фильм «Золушка» (1947 год).

Перед показом фильма «Золушка» для гостей проведут бал-маскарад и конкурс костюмов.

Победителей конкурса выберут сами участники бала.

Также в рамках мастер-класса «Я – актер» участники смогут попробовать себя в роли любимых героев кино. На мастер-классе «Театр танца» участники создадут пластические образы и научатся передавать мысли движениями.

На территории кинопарка также пройдут мастер-классы по декорированию масок.

Кроме того, желающие увидят реалистичные натурные декорации, созданные опытными художниками и декораторами.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра столицы «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На первом этапе его развития возвели 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

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