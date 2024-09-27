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Сыгравшая профессора Макгонагалл актриса умерла через год после Дамблдора

Актриса Мэгги Смит умерла в один день с Майклом Гэмбоном с разницей в год

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EMI Films Ltd.

Актриса Маргарет Натали (Мэгги) Смит скончалась ровно через год после смерти исполнителя роли Альбуса Дамблдора во вселенной фильмов о Гарри Поттере Майкла Гэмбона. О смерти артистки сообщил телеканал BBC со ссылкой на ее сыновей Криса Ларкина и Тоби Стивенса.

Смит умерла утром 27 сентября после продолжительной болезни в больнице в окружении родных и близких. Сыновья признались, что опустошены потерей матери. Они поблагодарили персонал клиники, в которой находилась Смит, за заботу и доброту.

Коллега Смит по «Гарри Поттеру» Майкл Гэмбон умер 27 сентября 2023 года. Ему было 82 года. По словам жены артиста, ее супруг умер в больнице от приступа пневмонии.

Мэгги Смит известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и вдовствующей графине Грэнтэм Вайолет Кроули.

Артистка была двукратной лауреаткой премии «Оскар», семикратной лауреаткой премии BAFTA, трехкратной обладательницей «Золотого глобуса» и четырехкратной лауреаткой «Эмми».

В 1989 году Смит была возведена в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама», который является аналогом рыцарского титула «сэр».

Ранее умер звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов.

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