Светлаков объяснил, почему не ограничивает детей в гаджетах полностью

Актер и юморист Сергей Светлаков признался в беседе с Hello!, что не полностью ограничивает детей в гаджетах.

Светлаков объяснил, что гаджеты являются неотъемлемой частью жизни, которую невозможно отключить. По словам артиста, дети могут превратиться в «белую ворону», если не будут пользоваться смартфонами.

«Тогда придется где-нибудь на Алтае искать свое место отшельника. Мы в семье установили правила: в будние дни детям можно играть по полчаса, если сделаны все уроки. В выходной день – по часу. Совсем запретить гаджеты не получается. Мы же сами все время в телефонах сидим, а дети нас «зеркалят», — отметил артист.

В марте Светлаков рассказал, что Александр Цекало перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон» после женитьбы на Дарине Эрвин.

Светлаков заявил, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы — он вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. По словам комика, его коллега обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни. Как отметил актер, Цекало не нравилось, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой.

Ранее Светлаков раскрыл, почему ушел из «Уральских пельменей».