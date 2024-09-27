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Боню обвинили в постановочном восхождении на гору

Телеведущая Боня заявила, что восходила на гору не туристическим путем

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Телеграм-канал «Виктория Боня»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментаторам, которые обвинили ее в постановочном восхождении на гору.

В комментарии под постами о восхождении Бони мужчины, называющие себя альпинистами, заявили, что телеведущая не могла подняться самостоятельно. Блогерша спросила, чем она «обделила» представителей противоположного пола.

«Нет никого, кто бы смог занести тебя под ручку в гору! Это не туристическая тропа. Мужчины, вы хотя бы в комментариях оставайтесь мужиками! Неловко за вас», — написала телеведущая.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда.

В 2023 году Боня пыталась покорить Гималаи, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось спуститься вниз, не достигнув вершины.

В июне Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

Ранее Боня показала герпес на губах из-за акклиматизации в горах.

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