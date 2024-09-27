Команда Дженнифер Лопес боится, что певица потеряет свое состояние на фоне развода

Певица Дженнифер Лопес «разбрасывается деньгами», чтобы поднять себе настроение на фоне развода с Беном Аффлеком. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источники.

Финансовая команда артистки, заявляет инсайдер, бьет тревогу и требует, чтобы исполнительница ограничила свои расходы. Сейчас знаменитость тратит по $100 тыс. в день на дизайнерскую одежду, а также она увеличила свою команду, что сказалось на ее еженедельных расходах.

«Прежде всего, нужно уладить дело о разводе, который может ей обойтись в $50 млн. Вдобавок ко всему она тратится на другие всевозможные вещи, включая дом за $50 млн», — подчеркнул источник.

Окружение певицы боится, что из-за «возмутительных шопингов» артистка потеряет свое состояние, которое оценивается в $400 млн.

«То, как она сейчас тратит деньги, — безумие. Но она говорит, что это делает ее счастливой», — подытожил инсайдер.

20 августа сообщалось, что Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.

Недавно Лопес и Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопес появилась там после обеда в отеле «Беверли-Хиллз» в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес.

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