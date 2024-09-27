Риз Уизерспун ищет своего двойника для приквела «Блондинки в законе»

Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о начале кастинга на роль в приквел «Блондинки в законе» в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость сообщила, что ищет актрису на роль школьной версии Эль Вудс — героини Уизерспун в оригинальной комедии. Создатели проекта решили сделать кастинг полностью открытым. Уизерспун призналась, что ей не терпится увидеть пробы юных актрис в образе «всеми любимой вегетарианки».

В мае 2024 года стало известно о разработке сериала-приквела фильма «Блондинка в законе» под рабочим названием «Эль». Сюжет расскажет о жизни Эль Вудс в старшей школе. Уизерспун станет продюсером спин-оффа.

До этого актриса признавалась в беседе с The Hollywood Reporter, что хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет. «Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — говорила она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».

Сейчас самой актрисе 48 лет. В ее арсенале есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». Актриса известна также по фильмам: «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Дикая», «Между небом и землей» и «Воды слонам!». Она также снималась в сериалах: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», «Друзья» и других.

Ранее рэпер Оффсет обвинил Карди Би в измене во время беременности.