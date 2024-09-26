«Это карта «Тройка»: Канделаки пошутила над лишенным прав Андреасяном

Телеведущая Тина Канделаки сообщила в Telegram-канале, что намерена сделать подарок Сарику Андреасяну на фоне новостей о том, что режиссера лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

«Вот, пожалуйста, это карта «Тройка», пользуйся московским транспортом, московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надежный в мире», — пошутила директор ТНТ.

Канделаки добавила, что телеканал ТНТ не смог оставить Андреасяна без презента, поскольку там любят и поддерживают постановщика.

24 сентября mk.ru сообщил, что Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Режиссера остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только сейчас.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у режиссера признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Позднее стало известно, что Андреасян намерен обжаловать лишение водительских прав. Режиссер уверил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.

Ранее стало известно, что Алексея Панина приговорили к шести годам колонии.