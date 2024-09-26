Путин поздравил Басилашвили с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 90-летием. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Зрители разных поколений любят Вас за талантливо исполненные роли, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной культуры», — сказал Путин.

Президент пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.

До этого сообщалось, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 26 сентября устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР.

Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» заявил, что не смотрел и не будет смотреть новую экранизацию романа. По его мнению новый фильм не имеет ничего общего с одноименным романом писателя Михаила Булгакова.

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