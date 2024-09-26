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Обвиненный в торговле людьми Пи Дидди боится, что его отравят в тюрьме

Рэпер Пи Дидди морит себя голодом в тюрьме из-за боязни быть отравленным

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Chris Pizzello/Invision/AP

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс — настоящее имя) отказывается есть тюремную еду. Об этом сообщил бывший заключенный Ларри Левин изданию NewsNation.

По словам источника Левина, Пи Дидди не ест в тюрьме из-за боязни, что его могут отравить. Экс-заключенный не исключает, что подобное действительно может произойти.

«Если кто-то доберется до одного из сотрудников, это возможно», — считает Левин.

Он уточнил, что сотрудники исправительных учреждений мало зарабатывают. И если кто-то из них отравит еду, что спровоцирует у Пи Дидди сердечный приступ, то «никто ничего не узнает», считает бывший заключенный.

Также Левин предположил, что еще одной причиной голодовки рэпера может быть плохое качество пищи в тюрьме. По его словам, еда в заключении содержит «много углеводов и невероятно пресная». Еще она холодная, и во многих продуктах есть плесень.

«Возможно, он заболел из-за еды», — предположил Левин.

Экс-заключенный добавил, что Пи Дидди поддерживал связь со своими детьми, адвокатом, диетологом и священником в течение первой недели заключения.

Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди поместили под особый контроль в тюрьме.

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