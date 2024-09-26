Директор Добрынина ответил на сообщения о его госпитализации

Директор певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов в беседе с РИА Новости ответил на сообщения о госпитализации народного артиста России.

«Никаких сообщений не было», — сказал он.

Накануне издание Life сообщило, что 78-летнего артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Артист якобы находится в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов.

До этого автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...» перенес два инсульта. В беседе с журналистами супруга Добрынина рассказывала, что он не выступает уже несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Добрынин также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Весной Добрынин признавался, что плохо себя чувствует, однако не считает себя инвалидом и не нуждается в сострадании и бесплатных лекарствах от государства.