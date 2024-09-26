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Оффсет обвинил Карди Би в измене во время беременности

Рэпер Оффсет заявил, что Карди Би изменяла ему во время беременности

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Jordan Strauss/Invision/AP

Экс-супруг рэперши Карди Би рэпер Оффсет (Offset) обвинил артистку в измене во время беременности. Это произошло во время прямого эфира Карди Би с фанатами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ты занималась сексом, когда была беременна. Скажи правду!» — написал он.

В ответ Карди Би призналась, что действительно поступала так. Подробностями своего романа она делиться не стала.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. В августе рэперша рассекретила новую беременность.

12 сентября Карди Би родила Оффсету третьего ребенка — дочь.

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