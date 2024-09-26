Певица Катя Лель назвала роль своей мечты. 50-летнюю звезду цитирует News.ru.

По словам артистки, она бы выбрала роль героини, которая помогает людям.

«Волшебница или фея. Силой мысли она способна была бы исцелять все человечество», — помечтала Катя Лель.

Накануне Катя Лель заявила, что не общается с бывшим супругом Игорем Кузнецовым после развода и заблокировала его в мессенджерах.

По словам знаменитости экс-супруг лишь иногда поздравляет ее с праздниками через их общую дочь Эмилию — и ей «этого достаточно».

Катя Лель — исполнительница хитов «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другие композиции. В прошлом году одна из самых популярных ее песен — «Мой мармеладный» — захватила все социальные сети и попала в чарт Spotify. Сама певица так объяснила неожиданный успех трека спустя 20 лет с его выхода:

«Это замысел высших цивилизаций! Другого объяснения невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить!»

20 сентября Кате Лель исполнилось 50 лет.

Ранее звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова назвала преступлением создание ремейка картины.