Состояние матери Леонида Агутина ухудшилось

Резко ухудшилось состояние 84-летней матери заслуженного артиста России Леонида Агутина, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, муж женщины несколько раз вызывал бригаду скорой помощи. Из-за обострения панкреатита врачи настаивали на экстренной госпитализации, но женщина отказалась.

Предположительно, Людмила Леонидовна опасается, что из-за болезни Паркинсона в больнице ей станет хуже.

Накануне сообщалось , что народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.

Как рассказал источник издания, 78-летнего певца и композитора госпитализировали с подозрением на инсульт, при этом врачи не дают никаких прогнозов.

Ранее советский и российский мультипликатор Гарри Бардин опроверг информацию о том, что его якобы экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.