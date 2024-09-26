В Москве госпитализировали Вячеслава Добрынина

Народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказал источник издания, 78-летнего певца и композитора госпитализировали с подозрением на инсульт, при этом врачи не дают никаких прогнозов.

До этого автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...» перенес два инсульта. В беседе с журналистами супруга Добрынина рассказала, что он не выступает уже несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Добрынин также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Весной Добрынин признавался, что плохо себя чувствует, однако не считает себя инвалидом и не нуждается в сострадании и бесплатных лекарствах от государства.

«Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным. Поэтому и осторожничаю со съемками на телевидении», — отметил музыкант.

Ранее режиссер «Летучего корабля» опроверг новость о госпитализации.