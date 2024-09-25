Актриса из «Москва слезам не верит» назвала преступлением ремейк фильма

Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» роль Антонины, выразила сомнение в необходимости съемок ремейков советских картин. Ее цитирует News.ru.

Она отметила, что на экраны выходит множество ремейков, включая новую версию картины «Ирония судьбы или с легким паром», однако зрители их не вспоминают.

«И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать и не в пользу новой, поверьте мне. Это против зрителей преступление. Как они этого не понимают, даже не режиссер, а те, кто это разрешают?» — рассуждает Рязанова.

Рязанова получила за роль Антонины в 1981 году Государственную премию СССР. Тогда же фильм «Москва слезам не верит» получил премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Недавно стало известно о начале съемок сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит» режиссером Жорой Крыжовниковым. Он может выступить в качестве сценариста, режиссера и продюсера проекта.

Ранее Ольга Бузова поддержала ремейк фильма «Москва слезам не верит».