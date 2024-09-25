Бывшая жена бойфренда Бородиной родила сына

Бывшая жена блогера Николая Сердюкова Алина Акилова родила сына. Об этом она сообщила в личном блоге.

Роды состоялись 25 сентября.

«Наш самый сладкий пирожок на свете! Я не могу передать словами, что я сейчас чувствую, это какое-то волшебство… не меньше», — поделилась она.

Женщина осталась довольна заботой, полученной со стороны врачей, и назвала произошедшее «родами мечты». На родах присутствовал нынешний муж девушки — бизнесмен Магамед Мамедов.

Алина Акилова воспитывает дочь Николь от экс-супруга Николая Сердюкова — нового бойфренда телеведущей Ксении Бородиной. Пока Сердюков не поздравлял экс-избранницу с пополнением в семье публично.

У самой Бородиной двое детей. Маруся родилась в первом браке блогера с предпринимателем Юрием Будаговым. От второго брака с Курбаном Омаровым блогерша растит восьмилетнюю Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что ее отталкивает в мужчинах.