Стало известно о последних неделях жизни Романа Мадянова

Стало известно о последних неделях жизни заслуженного артиста России Романа Мадянова.

Как пишет Telegram-канал Mash, в последний раз Мадянов лежал в больнице в начале сентября, а до этого — в августе — находился несколько дней в стационаре. Актер, уточнил источник канала, жаловался на одышку, кашель, говорил, что постоянно чувствует слабость.

Издание Life со ссылкой на Shot уточняет, что в последние несколько недель родные Романа Мадянова готовились к уходу актера. Источник издания добавил, что ему было назначено паллиативное лечение — терапия онкологических заболеваний, улучшающая качество жизни пациента. Две недели назад он перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, артист уже почти ничего не ел.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При этом актер до последнего продолжал съемки.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся в стадии производства, в октябре и ноябре выйдут комедия «Битва пап» и драма «Любовь Советского Союза».

Актер снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

О том, что Мадянова не стало, сообщила 25 сентября телеведущая Екатерина Стриженова.