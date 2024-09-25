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Врач раскрыл сумму, которую Анна Седокова потратила на пластику

Хирург Агапов: певица Анна Седокова потратила на пластику около 3 млн рублей

Пластический хирург Денис Агапов предположил, что Анна Седокова потратила на пластические операции около трех миллионов рублей. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Врач уверен, что Седокова делала себе эндоскопическую подтяжку лба, так как у артистки поменялось положение бровей. Агапов уточнил, что подобные изменения невозможны при коррекции косметологического плана.

«Также можно сказать, что выполнена небольшая коррекция гелем скуловых областей. По изменению формы профиля носа и на косых проекциях видно, что выполнено ремоделирование кончика носа — это именно хирургический вариант коррекции, не инъекционная ринопластика и не использование каких-то гелей», — добавил хирург.

При этом, отмечает «Звездач», до этого менеджер артистки заявлял, что исполнительница ни разу не прибегала к пластике. Это случилось после того, как подписчики знаменитости уличили ее в изменении форм носа и глаз.

Недавно сообщалось, что у Анны Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне перенесенного стресса. Певица жаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдает от обострения крапивницы.

Ранее 49-летний Шура раскрыл свое отношение к пластике.

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