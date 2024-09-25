Стало известно о новом романе Агаты Муцениеце: «Богатый, непубличный бизнесмен»

В окружении Агаты Муцениеце рассказали изданию kp.ru, что у актрисы новый роман с богатым бизнесменом.

«Про Чуйкова она говорит: «Я его пиарила, теперь все, хватит, у меня новая жизнь!» — рассказал знакомый актрисы, отметив, что Муцениеце сохранила хорошие отношения с телеведущим Чуйковым.

Новый избранник знаменитости, сообщил источник, непубличный человек, поэтому его имя никогда не мелькало в СМИ. Он уточнил, что возлюбленные не живут вместе, однако между ними «настоящая романтика». Сейчас бывшая жена Павла Прилучного «вся в любви» — она признается, что влюблена и наконец-то чувствует, что ее ценят. Мужчина дарит Муцениеце цветы практически каждый день.

20 апреля бывшая жена Павла Прилучного появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с Чуйковым, чем подогрела слухи о романе пары.

В апреле телеведущий предложил актрисе стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги. А позже Муцениеце показала, как познакомила Чуйкова с детьми и проводила с ним время.

Ранее друг сообщил, что у Прилучного есть «компромат» на Муцениеце.