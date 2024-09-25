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Леди Гага выпускает новый альбом

Певица Леди Гага объявила о выпуске альбома — компаньона «Harlequin» к «Джокеру 2»

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ladygaga/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Леди Гага сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выпустит альбом «Harlequin» в качестве сопровождения к предстоящему фильму «Джокер: Безумие на двоих».

Премьера пластинки запланирована на 27 сентября. Всего в лонгплей войдут 13 треков, среди которых — «Good Morning», «World on a String» и «The Joker».

Также исполнительница поделилась обложкой предстоящего альбома: на ней она стоит под душем в образе арлекина с растекшимся макияжем в платье и красном спасательном жилете.

По данным Variety, Леди Гага также планирует выпустить полноценный студийный альбом, который называют «LG7». При этом дата релиза не сообщается.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем.

Ранее стало известно, что Марго Робби сыграет главную роль в новом «Грозовом перевале».

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