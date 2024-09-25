Шура о своем образе жизни после микроинсульта и рака: «Винище осталось»

Певец Шура заявил, что ничего не изменил в своем образе жизни после серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на подкасте «НеДудь».

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

О том, что исполнитель перенес микроинсульт, стало известно в середине 2023 года. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить запланированные концерты.

«[В образе жизни] ничего не поменялось. Слава богу, все запрещенные дела ушли, но винище осталось. Иногда много. Но это только они считают, что много. Мне всегда мало», — пошутил исполнитель.

Шура подчеркнул, что узнал о пережитом им микроинсульте во время интервью. Первым эту информацию получил директор артиста, которому рассказал ее посмотревший результаты анализов врач.

«Я сам потом офигел, что у меня был микроинсульт», — вспомнил певец.

В июле Шура рассказывал, что отказался от наркотиков и перестал злоупотреблять алкоголем после того, как ему диагностировали рак.

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