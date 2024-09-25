СМИ сообщили, что Орбакайте не смогла собрать полный зал в США

Певица Кристина Орбакайте не смогла собрать полный зал на своем концерте в Майами, который прошел накануне на площадке Lauderhill Performing Arts Center. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, зрители не выкупили 463 билета, стоимость которых варьировалась от $89 (примерно 8,2 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») до $119.

В итоге, заявляет SHOT, гонорар певицы за концерт составил $69 тыс. (порядка 6,4 млн рублей) вместо ожидаемых $120 тыс.

В марте стало известно, что Орбакайте отправится в гастрольный тур по США и Канаде осенью 2024 года. В рамках него певица планирует показать зрителям свое музыкальное шоу «The Best», в том числе исполнит свои хиты «Перелетная птица», «Алла будет петь», а также споет новые композиции эксклюзивно.

25 сентября у артистки запланирован концерт в Филадельфии, а 26 сентября — в Бостоне. На последнее мероприятие еще доступны 682 билета, подчеркивает SHOT.

До этого сообщалось, что Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности. Певица объявила о своем решении прямо во время мероприятия, исполнив их совместные хиты самостоятельно.

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