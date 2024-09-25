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Орбакайте отказалась выходить на сцену с Авраамом Руссо в Дубае

SHOT: певица Орбакайте отказалась петь с живущим в России Авраамом Руссо

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, Руссо и Орбакайте должны были исполнить свои совместные композиции «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет» на корпоративе в Дубае. Певица отказалась петь с Руссо прямо во время мероприятия, исполнив хиты самостоятельно.

За корпоратив, по данным SHOT, Орбакайте получила гонорар в размере €50 тыс. (порядка 5 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»), а Руссо — €20 тыс.

В беседе с Telegram-каналом Руссо признался, что не общается с дочерью Аллы Пугачевой уже два года. Коллеги не поддерживают связь, поскольку каждый занят своей жизнью.

«Нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — подчеркнул Руссо.

В конце июня 2024 года стало известно, что Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией посетила мюзикл в США. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сделанное перед началом представления «Аутсайдеры» Анджелины Джоли.

Российский певец армянского происхождения Авраам Руссо жил в США после того, как на него было совершено покушение в 2006 году. В 2021-м артист вернулся в Россию и сейчас проживает в Москве.

Ранее сообщалось, что Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве.

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