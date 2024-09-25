Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа дата заседания суда по иску Кати Лель к Кушанашвили

Суд в Москве рассмотрит иск Кати Лель к Кушанашвили 14 октября

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Тушинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Кати Лель к телеведущему Отару Кушанашвили 14 октября. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00», — сообщили в суде.

Поводом для иска стало высказывание Кушанашвили в одном из выпусков программы «КАКОВО?!». В декабре шоумен заявил в своей авторской передаче, что певица «выжила из ума» и «спятила». По его мнению, недавний успех песни «Мой мармеладный» — это «случайность» и «мем».

Лель потребовала с телеведущего 6,5 млн рублей и публичных извинений. При этом артистка 22 сентября отметила, что подала в суд на Кушанашвили в декабре 2023 года, когда телеведущий «был здоров». В связи с этим она не станет отказываться от иска.

Однако 24 сентября адвокат певицы Татьяна Галанцева сообщила, что Лель планирует отозвать иск. По ее словам, 20 сентября артистка получила видеосообщение, в котором Кушанашвили извинился за свои высказывания.

Ранее Мигель проиграл в суде свое имя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами