Названа дата заседания суда по иску Кати Лель к Кушанашвили

Тушинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Кати Лель к телеведущему Отару Кушанашвили 14 октября. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00», — сообщили в суде.

Поводом для иска стало высказывание Кушанашвили в одном из выпусков программы «КАКОВО?!». В декабре шоумен заявил в своей авторской передаче, что певица «выжила из ума» и «спятила». По его мнению, недавний успех песни «Мой мармеладный» — это «случайность» и «мем».

Лель потребовала с телеведущего 6,5 млн рублей и публичных извинений. При этом артистка 22 сентября отметила, что подала в суд на Кушанашвили в декабре 2023 года, когда телеведущий «был здоров». В связи с этим она не станет отказываться от иска.

Однако 24 сентября адвокат певицы Татьяна Галанцева сообщила, что Лель планирует отозвать иск. По ее словам, 20 сентября артистка получила видеосообщение, в котором Кушанашвили извинился за свои высказывания.

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