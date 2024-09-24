Бузова заявила о разочаровании в Салтыковой

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в Telegram-канале, что разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой.

Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях. По словам телеведущей, коллега очень нравилась ей раньше.

Артистка опубликовала отрывок из шоу «Битва поколений». В проекте Салтыкова назвала Бузову «выскочкой».

«Красивая, эффектная женщина. Но мне все стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу «Злые языки» с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Всего хорошего», — заявила певица.

В июне Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторией Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки». Артистка обвинила ведущую в провокации после одного из вопросов.

Салтыкова заявила, что не знает, в каком шоу снимается. В ответ Боня упрекнула Салтыкову в лукавстве, опоздании на съемки и односложных ответах.

По словам Бони, в проекте Салтыкова «ругалась и орала» из-за не понравившегося ей договора, курила и отвечала на звонки.

Ранее стал известен райдер Ольги Бузовой.