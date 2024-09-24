Катя Лель отзовет иск после извинения Кушанашвили

Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила в беседе с teleprogramma.org, что певица планирует отозвать иск к шоумену Отару Кушанашвили.

По словам Галанцевой, 20 сентября Лель получила видеосообщение, в котором Кушанашвили извинился перед артисткой за свои высказывания. В ролике телеведущий пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону.

«Формально от исковых требований мы пока не отказывались, процессуально это невозможно сделать так быстро. Но поскольку Отар принес извинения, спорный контент, как мы рассчитываем, будет удален в ближайшей перспективе (это просто уже вопрос времени), то, конечно же, цель подачи иска достигнута и не имеет никакого смысла продолжать судебный процесс. Соответствующее заявление об отказе от исковых требований будет подано нами в суд в ближайшее время», — рассказала адвокат.

Суд рассмотрит отказ об исковом требовании 14 октября. Галанцева понадеялась, что на этом все разногласия между Лель и Кушанашвили закончатся. По словам адвоката, она и артистка рады, что инцидент завершился таким образом. Она пожелала борющемуся с раком шоумену благополучного завершения лечения, максимально быстрой реабилитации после операции и скорейшего восстановления.

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