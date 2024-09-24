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Певица Слава о примирении с Киркоровым: «Камень с души упал»

Певица Слава призналась, что ей нравится Киркоров

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ТНТ

Певица Слава призналась в беседе с Super, что обрадовалась примирению с коллегой Филиппом Киркоровым.

Слава рассказала, что Киркоров ей очень импонирует. Она назвала коллегу приятным человеком.

«Он вошел в зал и говорит: «Ой, моя любимая! Красивая! Как я тебя люблю». У меня сразу как камень с души упал. Потому что на самом деле он мудрый человек, который уже миллион лет в шоу-бизнесе», — рассказала артистка.

Слава считает, что их конфликт был «по делу». Однако артистке не нравится, что часто они говорили «горячо». Певица считает это лишним.

В сентябре 2023 года Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Сама Слава восприняла слова Киркорова как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде».

В сентябре 2024-го Слава и Киркоров помирились. Артисты встретились на караоке-вечеринке. Слава исполнила для Киркорова песню Любови Успенской «Единственному, нежному».

Ранее адвокат объяснил, почему против Хайдарова не возбудили уголовное дело.

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