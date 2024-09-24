Успенская прокомментировала решение суда по иску к Киркорову из-за «попрошайки»

Певица Любовь Успенская прокомментировала решение суда по ее иску к народному артисту России Филиппу Киркорову. О суде она высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка порадовалась тому, что Таганский суд Москвы взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в ее пользу за то, что тот назвал ее в интервью «попрошайкой».

«Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске ко мне по «женоненавистнику», а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои», — рассуждает она.

Решение суда Успенская назвала справедливым и выразила мнение, что обидчик получил по заслугам.

Накануне Замоскворецкий районный суд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о «женоненавистнике» в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей и взыскал с Успенской около 280 тысяч рублей, из них 70 тысяч рублей — в счет компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что 15 млн рублей за концерт Shaman в Ставрополе могут направить на нужды СВО.