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Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве

SHOT: певица Орбакайте планирует заработать 400 миллионов на московских квартирах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве общей стоимостью около 400 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как стало известно изданию, Орбакайте планирует найти покупателя не только для дачи своей уехавшей из России матери Аллы Пугачевой, но и для двух квартир в элитном жилом комплекте в центре Москвы на Большой Грузинской улице.

Само здание построено в 2008 году, на территории комплекса находятся фитнес-центр, салон красоты, автомойка и шиномонтаж. За квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратных метров певица хочет выручить по 200 млн рублей.

Накануне сообщалось, что информация о продаже дачи певицы Пугачевой может оказаться вбросом риелторов. Пугачева пытается уже два года продать свою дачу в Солнечногорской области в деревне Малые Бережки. Цена на дом постепенно понижалась, пока 21 сентября не появилась информация о покупателе, который готов забрать недвижимость. По данным издания, ведутся торги, а цена за дачу остановилась на 125 миллионах рублей.

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