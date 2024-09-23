Норштейн о выпуске памятных монет с «Ежиком в тумане»: «Воровство»

Мультипликатор Юрий Норштейн прокомментировал новость о том, что Центральный банк России выпустил новые памятные монеты, посвященные «Ежику в тумане». Слова создателя советского мультфильма цитирует издание «Подъем».

Норштейн назвал это воровством, поскольку никто не спрашивал у него разрешения перед выпуском. Также, добавил мультипликатор, никто не связывался по этому поводу с его супругой Франческой, которая является художником всех его фильмов.

«Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть, занимается плагиатом», — возмутился Норштейн.

Также режиссер заявил, что два года назад «воры в законе» забрали права на персонажей у всех художников киностудии «Союзмультфильм».

«Как я могу относиться, когда это сделано пошлыми людьми? Начиная с того, кто это нарисовал, кончая теми, кто это дело внедрял. Пошлость она и есть пошлость», — подытожил мультипликатор.

Накануне стало известно, что Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане». Всего ЦБ выпустил три варианта монеты. Один из них представлен номиналом три рубля и выполнен из серебра. Второй вариант монеты изготовили из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Третий — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

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