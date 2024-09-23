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В СМИ опубликовали редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Daily Mail: тяжелобольной Брюс Уиллис выглядел уставшим на недавней прогулке

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MEGA/GC Images/Getty Images

Актер Брюс Уиллис выглядел уставшим во время своей редкой прогулки по Лос-Анджелесу. Снимки звезды «Шестого чувства» публикует издание Daily Mail.

Журналисты сфотографировали Уиллиса, когда он сидел на пассажирском сидении автомобиля. В феврале 2023 года стало известно, что у актера лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. По информации Daily Mail, актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Недавно источники издания InTouch заявляли, что семья актера с тревогой задается вопросом, доживет ли он до своего 70-летия. Сейчас Уиллису 69 лет.

Вопросы о времени, которое осталось прожить звезде боевиков, беспокоят его нынешнюю жену и опекуна Эмму Хеминг, дочерей Мейбл и Эвелин, а также бывшую супругу Деми Мур и ее дочерей Румер, Скаут и Таллулу.

Собеседники InTouch указали, что близкие Уиллиса прилагают все усилия, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

«Он редко покидает дом, а когда это происходит, все тщательно планируется. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины», — рассказали близкие к семье люди.

Ранее стало известно, что Деми Мур проезжала по 100 км в день ради похудения после родов.

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