Киркорова обязали выплатить Успенской 90 тысяч рублей за слова о «попрошайке»

Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда по иску Любови Успенской на 10 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также обязал Киркорова опровергнуть сказанные им слова на интервью, в рамках которого он пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой». Также певец заявлял, что артистка «клянчила у него шмотки».

На суд Киркоров не явился. Его представитель назвал незаконными требования исполнительницы на заседании, подчеркнув, что иск стал ответной реакцией Успенской на исковое заявление артиста. Судебное заседание длилось свыше трех часов.

8 июня певица подала в суд на Киркорова. К иску была приложена филологическая экспертиза, установившая, что своими высказываниями исполнитель пытался унизить и опорочить честь Успенской.

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тыс. рублей в пользу Киркорова.

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