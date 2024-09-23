Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Надежда Бабкина раскрыла детали отъезда Пугачевой

Певица Бабкина призналась, что Пугачева не сообщила подругам об отъезде из РФ

close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина рассказала, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали из России ночью, никому не сообщив об этом. Деталями отъезда Пугачевой Бабкина поделилась в беседе с журналистом Антоном Красовским.

По словам певицы, Пугачева приглашала к себе подруг накануне отъезда. Она не отменила встречу, несмотря на планы уехать из России.

«Подружка [Пугачевой] приехала к ней, а домработница ей сказала: «Они уехали ночью». И ни ответа, ни привета», — заявила Бабкина.

Артистка уточнила, что постоянно спрашивает подругу Пугачевой, пишет ли ей исполнительница после эмиграции. Та ей отвечает, что знаменитость не выходит на связь. Также Бабкина вспомнила, что раньше дружила с Аллой Пугачевой и украинской артисткой Софией Ротару.

«Мы дружили и во времена СССР и потом, но как только началась специальная военная операция, то Соня [София Ротару] сразу сказала: «Не пиши мне, пожалуйста, пока ничего», — поделилась она.

18 июня сообщалось, что активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО.

Ранее стало известно о состоянии могилы Александра Маслякова после разгрома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами