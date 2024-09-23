Надежда Бабкина раскрыла детали отъезда Пугачевой

Певица Надежда Бабкина рассказала, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали из России ночью, никому не сообщив об этом. Деталями отъезда Пугачевой Бабкина поделилась в беседе с журналистом Антоном Красовским.

По словам певицы, Пугачева приглашала к себе подруг накануне отъезда. Она не отменила встречу, несмотря на планы уехать из России.

«Подружка [Пугачевой] приехала к ней, а домработница ей сказала: «Они уехали ночью». И ни ответа, ни привета», — заявила Бабкина.

Артистка уточнила, что постоянно спрашивает подругу Пугачевой, пишет ли ей исполнительница после эмиграции. Та ей отвечает, что знаменитость не выходит на связь. Также Бабкина вспомнила, что раньше дружила с Аллой Пугачевой и украинской артисткой Софией Ротару.

«Мы дружили и во времена СССР и потом, но как только началась специальная военная операция, то Соня [София Ротару] сразу сказала: «Не пиши мне, пожалуйста, пока ничего», — поделилась она.

18 июня сообщалось, что активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО.

Ранее стало известно о состоянии могилы Александра Маслякова после разгрома.